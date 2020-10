Homem que gastou R$ 110 mil para parecer ‘Barbie’ reclama que não tem namorada

Um jovem de 26 anos gastou 15 mil libras (cerca de R$ 110 mil) em cirurgias para parecer a boneca Barbie, entre elas o preenchimento dos lábios, disse que tem problemas para conseguir uma namorada devido à sua aparência.

Honza Simsa disse que só adota a persona feminina nas horas vagas e que no resto do tempo é um homem típico e sente atração sexual por mulheres.

Em seu look Barbie, ele usa cílios postiços, peruca rosa e salto agulha. “Posso me vestir e ter essa aparência, mas na minha cabeça sou um homem”, disse.

Honza é da República Tcheca e disse que começou sua transformação em 2017 e pretende continuar procurando alguém para se relacionar.

“Gosto que as meninas com quem namoro tenham a mesma aparência, a de boneca Barbie de plástico”, disse. (Com Daily Star)