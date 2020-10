7 pérolas da sabedoria budista que podem ajudar no combate ao estresse e à ansiedade

O budismo influenciou o pensamento ocidental como nenhuma outra religião oriental. Mesmo as pessoas que não têm interesse em adotá-lo, reconhecem a sabedoria de seus insights filosóficos.

Lançado pela editora PubliFolha em 2006, o livro ‘1001 pérolas da sabedoria budista’ apresentava citações de poetas, filósofos e cientistas que não necessariamente eram seguidores da religião – como Sócrates, Montaigne, Schopenhauer, Einstein e Yeats.

Entretanto, segundo a Buddhist Society de Londres (que fez a seleção do conteúdo do livro), todas essas pessoas compartilhavam ideias semelhantes aos ensinamentos do príncipe Sidarta Gautama, o Buda, que teria nascido no atual Nepal em 563 A.C.

Preparamos uma lista com 7 dessas pérolas que podem nos ajudar a controlar o estresse a ansiedade que enfrentamos no nosso dia-a-dia de pandemia e incertezas econômicas. Vamos ver quais são?

1) Harmonia total

“Aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o mundo.”

MARCO AURÉLIO (121 – 180), ROMA

2) Imensidão

“A mente deve ser imensa como o céu. Deixemos que os eventos mentais se dispersem como as nuvens.”

LONGCHEMPA (1308 – 1363), TIBETE

3) O coração da felicidade

“A principal característica da felicidade genuína é a paz: a paz interior.”

DALAI-LAMA (1934 – ), TIBETE

4) Serenidade

“Não se pode aprender beleza senão com uma mente serena.”

HENRY DAVID THOREAU (1817 – 1862), EUA

5) Domar a mente

"Se a mente interior for domada, o inimigo externo não poderá ferir-te.”

ATISA (982 – 1054), TIBETE

6) Muito com pouco

“Pronuncia poucas palavras, mas dize-as com quietude e sinceridade, e elas serão duradouras.”

LAO-TSÉ (SÉCULO VI A.C.), CHINA

7) Quietude

“Apenas aquiete os pensamentos na mente. É bom fazer isso no meio da perturbação.”

YUAN-WU (1063 – 1135), CHINA