Vídeo: Menina apaga vela de aniversário da irmã e reação inesperada viraliza na web

Um vídeo divulgado ontem (19) viralizou em diversas páginas de notícias. Uma menina identificada como Maria Eduarda celebrava seu aniversário quando algo inusitado aconteceu.

Nas imagens divulgadas nas redes, a pequena celebrava seus 3 anos e estava no momento do parabéns, em específico na hora de assoprar as velinhas, quando outra menina, que muitos apontam ser sua irmã, resolve fazer o ato simbólico por ela assoprando primeiro.

O que muitos não esperavam é que a pequena Maria Eduarda iria reagir de uma maneira extrema, ela atacou a outra menina com alguns puxões de cabelo.

Na gravação é possível ver ainda que a garotinha reage com deboche, mesmo tendo recebido alguns puxões da irmã.

Além de viralizar nas redes, a situação já ganhou vários memes e stickers para o aplicativo de mensagens, WhatsApp.

Ficou curioso e quer saber como foi esse momento? Assista abaixo o vídeo divulgado nas redes sociais.