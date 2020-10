Vídeo: grávida de 9 meses corre 1,6 quilômetros em menos de 6 minutos

Uma pessoa comum corre cerca de 1 km em cerca de 6 a 7 minutos, confortavelmente, mas fazer isso com um bebê de quase 9 meses na barriga deixa de ser uma simples façanha atlética e passa a ser quase heróica.

Por isso o vídeo de Makenna Myler, 28, de Heber, Utah, fazendo 1 milha (1,6 quilômetro) em menos de 6 minutos em uma corrida de mais de 5 milhas (8 quilômetros), com uma gravidez avançada, teve nada menos do que 700 mil visualizações no Tik Tok.

Makenna compete no atletismo desde o ensino médio e disse que correr grávida está sendo um desafio, já que sua cadência se tornou muito parecida a de um pingüim imperador (de um lado para o outro).

Questionada se a criança não corre risco, ela disse: “Os dois médicos com quem trabalhei estão mais do que felizes e até encorajadores com meu regime", disse ela.