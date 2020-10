Vídeo: gato abre torneira do banheiro, bloqueia o ralo e inunda casa de sua dona

Um gato de estimação aprendeu a abrir a torneira do banheiro de casa e a bloquear o seu ralo. O resultado? Não poderia ser bom, é claro.

Jasmim Stork, de 26 anos, voltou do supermercado e encontrou a sua casa completamente inundada, inclusive com água entrando pelo teto da sala. O caso aconteceu em uma cidade no nordeste da Inglaterra.

Jasmim estava trabalhando de casa quando decidiu sair para comprar comida. Segundo o The Sun, a moça ficou fora por apenas 30 minutos. Entretanto, já foi o suficiente para que o gato executasse a sua artimanha.

Por causa do volume de água que caiu do teto, uma poça se formou no meio de seu piso laminado, ensopando um pacote e o tapete que estava embaixo dele. Na hora em que viu a cena, Jasmim já soube que o autor da façanha era Amber, o gato de seu namorado, que recentemente aprendera a abrir a pia no andar de cima.

Na verdade, o gato atrevido já havia aberto a torneira do banheiro e bloqueado o seu ralo antes. No entanto, tudo acontecia com a supervisão de seus donos, que – inclusive – já filmaram a cena. Dessa vez, não foi assim que aconteceu:

"Amber achou tudo ótimo. Ele estava sentado na porta da cozinha batendo as patas na água alegremente, como se tudo fosse uma grande diversão. Sem remorso algum.” – Declarou Jasmim.

"Estou grata por não ter trabalhado o dia todo… Poderia teria sido muito pior! Ainda estamos secando algumas coisas, então ainda não sabemos quanto custará para reparar todos os danos. O teto não caiu, o que é uma bênção. Vivemos em uma casa estilo chalé antigo, então a água pingava pelas tábuas de madeira." – Concluiu a moça.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Anyone ever had to ring their boss and say they can’t work cause their cat flooded the house, or just me? <a href="https://t.co/lIi5bgpTVc">pic.twitter.com/lIi5bgpTVc</a></p>— Jasmin Stork (@JasminStork) <a href="

https://twitter.com/JasminStork/status/1314173544176250880?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8″></script>