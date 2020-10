Vídeo: Entregador escapa por pouco de ser esmagado por reboque de caminhão

O entregador de bebidas Ítalo Carvalho, 23, passou por momentos de tensão no último sábado (17). Ele estava parado em frente a um estabelecimento da cidade de Cezarina, no estado de Goiás, quando o reboque de um caminhão se soltou e por pouco não o esmagou contra uma parede.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança é possível ver o momento exato em que o fato ocorreu. O entregador está abaixado quando nota a chegada do reboque. Ele ainda tentou escapar, mas não houve tempo.

Por sorte, Ítalo sobreviveu à situação que poderia ter acabado em um acidente fatal. De toda forma, o jovem foi levado ao hospital, pois teve um corte na perna e teve que levar 20 pontos.

Em entrevista a Rádio 93, o homem celebrou que está vivo, mesmo após o susto: “Estou vivo por um milagre. Vi o vídeo e todas as vezes sinto um gelo no corpo, pois se não fosse um homem que estava na rua que gritou ‘cuidado’ eu tinha morrido ali. Na hora, eu levantei a cabeça e já vi o reboque encostando, foi tudo muito rápido e eu consegui ir para o lado. Foi o grito que me salvou, foi um milagre. Nasci de novo”, finalizou.

Questionado sobre se irá adotar alguma iniciativa extra, Ítalo afirmou que não irá fazer uma denúncia na delegacia, pois o dono do caminhão se comprometeu a pagar todos os cuidados médicos do jovem, além de sua moto. O mesmo decidiu a distribuidora, que teve sua parede destruída pelo impacto do reboque. Carvalho afirma ainda que já está recebendo assistência médica do dono do veículo.

Quer conferir como foi esse momento que deixou vários internautas apreensivos? Assista abaixo o vídeo divulgado por uma página no Facebook.