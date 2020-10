Vídeo de papagaio cantando e tocando 'Atirei o Pau no Gato' viraliza nas redes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um papagaio cantando a música infantil 'Atirei o Pau no Gato' já recebeu mais de 120 mil curtidas.

O vídeo foi compartilhado pelo cantor Regis Danese em seu perfil no Facebook. Nele, o papagaio canta e bate com uma canequinha de lata que segura em uma das patas no chão, fazendo o acompanhamento da canção, como se estivesse tocando um instrumento de percussão.

“Muita gente já ouviu que papagaios cantam ou falam, mas um que canta e toca ao mesmo tempo não.”

"Canta demais, cê viu? Dentro do ritmo", comentou um dos internautas.