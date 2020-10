Para não pagar imposto, homem esconde ouro no ânus

Um indiano que havia acabado de chegar de Dubai foi preso no aeroporto de Cananor, no sudoeste da Índia, com 4 pedaços de ouro, cerca de 1 kg, escondidos no ânus.

O doloroso estratagema tinha uma única função: evitar os impostos alfandegários de 18% sobre o valor das barras.

De acordo com as autoridades, chamou a atenção dos policiais o modo como o homem andava e por isso ele foi levado para uma revista íntima, onde foi constatada a tentativa de contrabando.

O ouro coletado valia, segundo os policiais, US$ 60 mil (cerca de R$ 330 mil) na cotação desta terça-feira. (Com informações do Extra)