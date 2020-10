Vídeo registra momento em que morador encontra onça em pé de manga

Um morador de São Miguel do Iguaçu, cidade localizada no estado do Paraná, passou por uma situação inusitada na última quarta-feira (14). Em um vídeo divulgado nas redes sociais o homem registra o momento exato em que flagra uma onça em um pé de manga da sua residência.

Segundo informações do portal Correio do Lago, o fato aconteceu por volta das 7h quando o homem não identificado saiu de sua residência e avistou o animal.

O morador esclareceu ainda que seus cachorros avançaram na onça, que assustado subiu na árvore.

Para garantir que o animal tivesse o destino adequado, uma equipe da polícia ambiental foi acionada para fazer a remoção e transporte.

Não há informações de como o felino foi parar na residência do morador de São Miguel do Iguaçu e nem sua origem.

Ficou curioso e quer conferir como foi o momento do encontro do homem com a onça? Assista abaixo o vídeo divulgado no YouTube.

O que fazer caso encontre um animal selvagem?

Caso identifique um animal selvagem ou exótico em sua residência ou em qualquer local próximo, acione imediatamente a polícia ambiental de sua cidade ou o órgão competente responsável, para que os cuidados adequados sejam adotados.