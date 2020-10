Vídeo mostra captura de cobra-rei agressiva que invadiu delegacia; espécie emite som impressionante ao se sentir ameaçada

No último domingo (18), policiais de uma delegacia na Índia encontraram uma cobra-rei agressiva. A espécie é uma das maiores cobras venenosas do mundo e pode levantar até um terço de seu corpo do chão para dar o bote.

De acordo com o Hindi News, a cobra tinha um metro e meio e foi resgatada por uma equipe de especialistas chamada Save The Snake. A cobra, que pode chegar a ter mais de cinco metros de comprimento, tenta afastar os inimigos emitindo um som que se assemelha a uma espécie de rosnado.

É importante recordar que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social aconselha que nunca se deve tentar capturar uma cobra. É preciso ligar para os Bombeiros (193) e, em caso de picada, se deve filmar o animal, dando um zoom principalmente na cabeça, para identificar a espécie da cobra.