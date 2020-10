Mutante: tubarão albino com apena um olho apavora pescadores

Pescadores da Indonésia ficaram apavorados ao se depararem com um filhote de tubarão totalmente branco (albinismo) que tinha também apenas um olho (ciclopia), um caso raríssimo nunca antes documentado.

O filhote foi encontrado quando sua mãe ficou presa nas redes dos pescadores na costa da província de Maluku. Quando o tubarão-fêmea teve sua barriga aberta, descobriu-se o pequeno tubarão ‘ciclope’ em seu útero, pronto para nascer.

O bizarro filhote, além de ser completamente branco, tinha um grande olho no meio da testa, com as nadadeiras já formadas.

A criatura foi entregue ao escritório da marinha local para pesquisa.

A ciclopia é uma doença congênita rara que é caracterizada pelo desenvolvimento de apenas um olho. (Com The Sun).