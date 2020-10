Homem pesca tubarão mutante de duas cabeças e o devolve ao mar

Um homem pescou um tubarão bebê de duas cabeças na costa indiana e o jogou de volta na água. Mas não antes de tirar fotos do achado, é claro.

Biólogos analisaram as imagens do peixe de 15 centímetros e concluíram que trata-se de um filhote de tubarão espadenose ou de um filhote de tubarão-bico-fino-do-Atlântico.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

report – https://t.co/pq8zB94HPS@vidyathreya @SharkAdvocates @TheSharkStanley @akhileshkv7 @IUCNShark @anishandheria pic.twitter.com/fCIDXPd802

