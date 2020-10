Menor casa da Inglaterra é colocada à venda por quase 2 milhões de reais; veja fotos

Medindo apenas 9 metros quadrados, a menor casa da Inglaterra foi colocada à venda por 250 mil libras (quase dois milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira).

Segundo o Daily Mail, o imóvel possui um andar rebaixado com sala, cozinha e banheiro. No térreo há um corredor com escadas que levam ao mezanino, onde há uma cama de casal.

Reprodução / Daily Mail

A corretora Rachel Macpherson afirma que os donos da propriedade são um casal que vive ali há 14 anos: “Eles adoraram o tempo que passaram lá, mas decidiram que queriam mais espaço.” Ela afirma que o local não é adequado para uma família grande, mas serviria para um casal ou uma pessoa solteira.

“Você não tem permissão para alugá-la para férias, mas acho que seria a melhor segunda casa de férias para pessoas que querem fugir da cidade no fim de semana…. Você tem esses lindos jardins pelos quais pode passear – é como estar em Downton Abbey, com bosques e um rio." – Conclui Rachel.

Reprodução / Daily Mail

O novo proprietário poderá desfrutar dos benefícios de viver em uma propriedade rural, mas sem os elevados impostos e gastos com manutenção geralmente associados a isso.

Reprodução / Daily Mail