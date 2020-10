Vídeo: Strike! Motorista perde o controle de veículo e derruba várias motos estacionadas

Um fato que aconteceu no último dia 7, na cidade de Assis, interior do estado de São Paulo, chamou a atenção de diversos internautas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que uma mulher perde o controle de seu veículo e derruba mais de 10 motos que estavam estacionadas.

O acidente aconteceu por volta das 12h e ainda não se sabe o motivo que interrompeu a condutora e resultou no acidente. De toda forma, ao que se pode notar na gravação, a mulher fica desesperada.

Leia também:

É possível ver ainda que logo após o ocorrido, diversas pessoas se aglomeraram em frente a loja de acessórios para motocicletas, localizada na rua José Nogueira Marmontel.

Não há informações sobre o prejuízo total da batida, mas com base no impacto registrado pela câmera de segurança, inclusive com o veículo subindo em algumas das motos, acredita-se que o valor não será baixo.

A situação viralizou nas redes sociais e em diversos sites de notícias e já conta com milhares de visualizações e comentários.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo divulgado em um canal do YouTube.