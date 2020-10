Vídeo: lutador de luta livre tem infarto no ringue

Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram quando um lutador de luta livre, esporte tradicional no México, morre em pleno ringue durante uma das apresentações.

O lutador era chamado ‘Príncipe aéreo’ e tinha apenas 20 anos.

As imagens mostram quando o adversário dá 3 golpes no peito do jovem e ele cai de lado.

O lutador foi atendido imediatamente pelo médico de plantão e ele foi transferido para o hospital, onde faleceu. A causa da morte foi infarto.

A luta livre é um esporte nacional no México, um esporte coreografado que está mais para uma apresentação teatral do que para um combate real, mas tem milhares de fãs no país. (Com T13)

Veja o vídeo: