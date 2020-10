Vídeo: Adolescente é flagrado se escondendo em turbina de avião para tentar entrar na Europa

Um vídeo divulgado em julho deste ano voltou a ser discutido pelos internautas nas redes sociais. Nele, funcionários da imigração congolesa flagram um adolescente escondido em uma turbina de um avião. E o motivo? Ele queria entrar de maneira ilegal na Europa.

A tentativa do menino, que se tornou cada vez mais frequente entre diversos cidadãos africanos, foi frustrada pelos oficiais, que o levarem para uma sala e conseguiram a confissão.

Além do risco de queda, devido à altura, nota-se que o jovem estava somente com uma mochila e camiseta, o que poderia resultar em um acidente fatal, devido as baixas temperaturas.

De acordo com informações do portal Gate Checked, o fato, a certo modo, embora não seja correto, não é uma surpresa já que 40% da população do Congo vive abaixo da linha da pobreza.

Mesmo não havendo muitas informações sobre o ocorrido, acredita-se que o jovem esteja bem, mesmo não tendo conseguido viajar.

Confira abaixo a situação que viralizou e foi reproduzida por um canal do YouTube.

Imigração ilegal

Semelhante a este, como citado anteriormente, diversos casos são registrados diariamente de tentativas frustradas de imigrações ilegais para o continente europeu. Isso acontece principalmente por problemas econômicos e sociais vividos por alguns destes cidadãos.