Nuggets de frango é lançado no espaço para comemorar aniversário de gigante varejista

Para comemorar 50 anos de fundação, uma das maiores redes de supermercados da Europa, a Islândia (Iceland) resolveu fazer uma gigante ação de marketing e mandou um nuggets de frango para o espaço, literalmente.

Para isso, fez uma parceria com a 'Sent into Space', empresa especializada na exploração espacial.

O nuggets atingiu 33 quilômetros de altura em cerca de duas horas de voo e enfrentou uma temperatura de -60º C, quando foi solto para voltar à Terra de pára-quedas.

De acordo com a empresa, a altura alcançada pelo fast food equivale a cerca de 880 mil nuggets de frango empilhados. (Com Daily Mail)