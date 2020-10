Vídeo: Bebê escapa por pouco de ser atropelado por ônibus em avenida movimentada

Um vídeo recentemente divulgado nas redes tem chocado milhares de internautas. Nele, um bebê escapa por pouco de ser atropelado por um ônibus.

De acordo com as imagens de uma câmera de segurança, o fato aconteceu no mês de setembro, mas somente agora foi publicado.

Ao analisarmos a gravação é possível ver que a mulher, possivelmente mãe da criança, posiciona o carrinho ao lado do veículo, enquanto guarda as compras, porém sem perceber, ele começa a descer a ladeira do supermercado em direção à uma movimentada avenida.

Pode-se ver ainda que um caminhão de porte pequeno e um veículo pararam na entrada do estacionamento ao ver o carrinho desgovernado, porém ele não se detém e segue caminho à rua e é neste momento que ele bate na traseira do ônibus e gira, então uma mulher desconhecida consegue salvá-lo.

Por sorte, ao que se pode notar, a criança não ficou ferida, porém fica o alerta para os pais sempre ficarem atentos aos equipamentos de transportes de bebês e caso possuam, acionem as travas de segurança, evitando possíveis acidentes, podendo gerar em alguns casos, vítimas fatais.

Nas redes sociais, a gravação que foi divulgado por uma página no Instagram gerou comentários e comoção entre os internautas, dentre eles: “Morrendo aqui de susto. Tenso demais” e “Que perigo!”.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo.