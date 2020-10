Vídeo registra momento impactante em que cilindro de gás explode enquanto veículo é abastecido

Um vídeo divulgado no último dia 13, chocou diversos internautas devido o fato ocorrido. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança de um posto de gasolina localizado no estado de Alagoas, é possível ver o momento exato em que o cilindro de gás de um veículo explode.

De acordo com a gravação publicada na internet, a situação aconteceu na última segunda-feira (12), às 16h47, enquanto um casal estava abastecendo um carro de modelo Polo Sedan. Por sorte, ninguém ficou ferido, isso porque no momento da explosão ambos estavam foram do veículo e o homem na parte fronteira.

Contudo, mesmo salvos, é possível ver como ambos ainda correm risco, devido os estilhaços do veículo que saem voando.

Segundo informações do portal de notícias Sete Segundos, o veículo foi periciado e assim identificado que o cilindro, fabricado em 2005, estava vencido desde 2019, além disso tinha marcas de oxidação, o que resultou na explosão.

Embora sem chamas, a lataria do carro ficou totalmente danificada. O posto de gasolina passou por um período de interdição parcial, além de ter o teto danificado, e foi liberado para funcionamento somente no dia seguinte do ocorrido.

Mesmo tendo sido acionados, afortunadamente, o Corpo de Bombeiros não precisou entrar em atuação já que não houve nenhum foco de incêndio, fruto da explosão.

De toda forma, fica o alerta para que os proprietários de veículos façam as devidas revisões e reposições de equipamentos nos prazos adequados (antes do vencimento), garantindo assim que acidentes como este, não aconteçam, evitando vítimas graves e/ou fatais.

Quer conferir como foi este momento que impactou diversos internautas? Assista abaixo o vídeo divulgado pelo no YouTube.