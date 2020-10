Vídeo mostra resgate após píton selvagem se enrolar nas pernas de uma mulher

Em Brisbane, na Austrália, uma mulher ligou para a polícia para pedir ajuda devido a uma emergência que seria desesperadora para muitos: ela tinha uma píton enrolada nas pernas e não conseguia se desfazer da cobra.

De acordo com o News Austrália, quando os policiais chegaram encontraram a jovem fazendo carinho na cobra, enquanto segurava a sua cabeça e tinha a perna direita totalmente imobilizada.

Em um vídeo que mostra o momento da ação, um policial diz surpreso “Você está acariciando uma cobra”. A mulher se desculpou por ligar para a emergência, dizendo que, se ela estivesse com uma amiga, não precisaria pedir ajuda.

On a *scale* of no worries to HELL NO, which would you be in this sssscenario? 🐍 pic.twitter.com/QVw01MTngL

— Queensland Police (@QldPolice) October 16, 2020