Vídeo: cachorro sobe em para-choque de ambulância para ir com dono ao hospital

Um vídeo publicado no Facebook mostra um cachorro pendurado no para-choque de uma ambulância para acompanhar seu dono doente que estava sendo levado ao hospital.

Um homem passou mal enquanto fazia um passeio noturno com seu cachorro e os paramédicos foram chamados, na cidade de Uruguaiana, no sul do país.

Ao ver que seu dono seria transportado, o cão pulou no carro para acompanhá-lo de qualquer maneira. Os paramédicos ficaram com pena do animal e permitiram que ele entrasse na ambulância.

Ao chegar no hospital, o cão ficou sentando na calçada em frente até seu dono sair.

As imagens foram feitas por Anderson Bahi, que passava no local no exato momento.

“O amor que este cachorro tem pelo dono é algo muito especial”, disse Anderson. (Com Daily Mail)

Veja vídeo: