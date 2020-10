Cão rouba pênis de borracha da dona e corre pelo jardim

O namorado da enfermeira Paula Ramsay passava em frente de sua casas quando viu o pequeno buldogue dela correndo pelo jardim com um negócio muito estranho na boca. Era um pênis de borracha.

Ele fez questão de fotografar a cena e mostrar para a namorada, que postou nas redes sociais e virou alvo de piada dos amigos e viralizou com mais de 40 mil visualizações.

Segundo Paula, que vive na Escócia, ela ganhou o pênis de borracha de um amigo, em uma brincadeira, e o ‘artefato’ ficou jogado na casa, até que Carlos, o buldogue, o achou e pegou para brincar.

“Ele estava correndo no meu jardim com aquilo na boca, e não queria voltar. Eu moro na frente de uma avenida principal. Excelente”, escreveu ela na postagem. (Com The Sun)

Veja a postagem:

Aaron thought he’d be funny and order a dildo to my house as a laugh… my puppy got into it and was running around my front garden with it & wouldn’t come back🙃 I live on a main road. EXCELLENT. pic.twitter.com/57dnUgek48

— Paula Ramsay (@PaulaRamsay1) October 12, 2020