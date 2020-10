Vídeo de ONG mostra pinguins reabilitados sendo soltos na praia

O vídeo mostra o momento exato em que 10 pinguins resgatados e reabilitados são soltos na praia do Moçambique, em Santa Catarina.

As aves foram encontradas encalhadas no litoral e foram acolhidas e tratadas por veterinários da ONG R3 animal.

São animais jovens que se perdem do grupo, geralmente na primeira migração, e acabam no litoral do sul do país. Como são inexperientes, têm dificuldades para se alimentar e ficam debilitados.

Agora, com o início da temporada de migração dos pinguins da Patagônia, eles são novamente soltos no mar para encontrarem seus bandos. (Com G1)

Veja o vídeo: