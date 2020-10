Vídeo: Após perder o freio, caminhão fica pendurado em precipício

Esse é o típico momento em que se diz que uma situação não aconteceu “por pouco”. Um vídeo recente divulgado nas redes sociais, mostrou um acidente em que um motorista de 24 anos poderia ter perdido a vida.

Nas imagens divulgadas por um canal do YouTube é possível ver que um homem ficou com o caminhão preso em um precipício da Serra do Rio do Rastro, localizada em Santa Catarina, após o veículo apresentar falhas mecânicas.

Ao analisarmos a gravação da retirada do caminhão é possível perceber que por ter atravessado a mureta de proteção, a parte da frente ficou com algumas pedras penduradas, o que dependendo do peso, poderia ter resultado em seu tombamento.

Por sorte, o motorista, não identificado, saiu ileso e sem ferimentos graves.

Devido a situação, as imagens viralizaram nas redes sociais e em diversos sites de notícias. Veja abaixo o momento em que o caminhão é retirado do precipício.

Por fim, vale reforçar que embora não seja possível garantir que o veículo tinha ou não a revisão em dia, esta situação serve de exemplo e alerta para que o acompanhamento contínuo e principalmente dentro dos prazos sejam realizados.