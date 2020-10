Tentou viajar de graça! Gatinho clandestino é ‘expulso’ de trem na china

Não somente na China, mas também no Brasil e em diversos outros países ao redor do mundo, não está permitido utilizar os serviços de transporte coletivo sem pagar uma passagem ou ter um ticket, e não há nenhum tipo de exceção, nem mesmo para os pets.

Um vídeo recentemente divulgado na internet registrou um momento que fez vários internautas caírem na risada, um gatinho é escoltado para fora de um trem na China.

De acordo com informações do portal Hindustan Times, o felino estava fazendo um pequeno passeio pelo vagão até que um dos funcionários conseguiu localizá-lo e assim levá-lo para fora do trem, como se pode ver na gravação.

Surpresos com a situação e ao mesmo tempo brincando com o fato, algumas internautas comentaram em um dos vídeos publicados no Facebook: “Quem está comprando uma passagem para ele?” e “Gato: 'Droga! Eu ia encontrar um amigo’”.

Vale lembrar que na maioria dos países é comum que animais viagem em transportes, como ônibus, metrôs e até mesmo aviões, porém sempre acompanhados de um tutor e dentro de caixas adequadas.

Por fim, ao que se pode notar, o animal não sofreu nenhum dano, só terá que aceitar a realidade de que não poderá prosseguir viagem.

Quer conferir como foi esta situação com o passageiro inusitado? Assista abaixo o vídeo.