Jogo dos 11 erros: CIA desafia aspirantes a espiões a encontrar as diferenças entre duas imagens

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (a CIA) desafiou os aspirantes a espiões a encontrar 11 diferenças em uma cena de rua. Entretanto, os super-detetives, com olhos de águia, acreditam ter visto 16.

Segundo o The Sun, o desafio visual foi postado na conta oficial da agência no Twitter. As duas imagens foram compartilhadas com a legenda: "Você consegue 'espiar' as diferenças? Diga-nos quantas você encontrou."

Reprodução / The Sun / Twitter / CIA

Um dia depois, a própria CIA compartilhou a resposta: 11 retângulos amarelos na imagem destacavam onde as alterações foram feitas. No entanto, alguns usuários do Twitter alegaram ter vencido os fantasmas em seu próprio jogo e notaram várias outras diferenças.

Uma pessoa escreveu: "Encontrei 13!", enquanto outra afirma que houve 16 alterações. Um terceiro observa que o hidrante vermelho à direita da imagem parecia mais alto e a laje da calçada parecia ter sido levantada sob a árvore.

No entanto, essas diferenças que a CIA deixou de fora da resposta podem ter sido acidentes causados pela edição: "Adesivo branco na esquina da lixeira provavelmente devido ao estiramento da foto." – Concluiu um usuário da rede. E você, quantas encontrou?

Confira a resposta oficial da CIA abaixo: