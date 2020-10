Foto de tigresa abraçando árvore vence concurso mundial de fotografia

A imagem de uma tigresa abraçando calorosamente um antigo pinheiro manchu em uma remota floresta da Sibéria ganhou um dos prêmios de fotografia mais cobiçados do mundo.

Segundo o The Guardian, o fotógrafo russo Sergey Gorshkov, que usou câmeras ocultas, levou 11 meses para capturar o momento. Sua paciência o levou a ser nomeado fotógrafo do ano pela Duquesa de Cambridge, em uma cerimônia no Museu de História Natural de Londres.

A imagem foi selecionada entre outras mais de 49 mil inscritas. Roz Kidman Cox, presidente do painel de jurados, declarou que a obra era "um vislumbre único de um momento íntimo nas profundezas de uma floresta mágica."

Reprodução / The Guardian / Sergey Gorshkov

O animal é um tigre-siberiano, que vive nas vastas florestas do leste da Rússia, na fronteira com a China e Coreia do Norte. Sua população se encontra ameaçada de extinção por conta da caça. De acordo com Cox, a fotografia conta essa história “em cores e texturas gloriosas do retorno do tigre-siberiano, um símbolo do deserto russo.”

“É uma cena como nenhuma outra: raios de sol baixo de inverno destacam o antigo pinheiro e a pelagem da enorme tigresa. Enquanto isso, ela agarra o tronco, em um êxtase óbvio, e inala o cheiro de tigre na resina, deixando sua própria marca como mensagem." – Comentou.

“A visão notável da tigresa imersa em seu ambiente natural nos oferece esperança. Por meio do poder emocional único da fotografia, somos lembrados da beleza do mundo natural e de nossa responsabilidade compartilhada de protegê-lo.” – Conclui Tim Littlewood, diretor-executivo de Ciência do Museu de História Natural e membro do júri.