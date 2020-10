Dinheiro, bens e filhos: Confira os detalhes do polêmico divórcio de Jesse Williams de Grey’s Anatomy

Após 3 anos separado, o ator Jesse Williams, mais conhecido como o médico Jackson Avery de Grey’s Anatomy, oficializou seu divórcio com a agora ex-esposa Aryn Drake-Lee. E embora os dois tenham chegado a um acordo, alguns pontos foram considerados polêmicos e que abriram discussão na internet.

Segundo o site TMZ, os acordos oficializados na separação giram em torno de dinheiro, bens e filhos. Ficou curioso para saber quais são?

Para começar, sobre a guarda dos filhos, Maceo e Sadie, ficou acordado que será compartilhada, porém Jesse e Aryn ainda terão que chegar a um acordo sobre a exposição da imagem dos pequenos nas redes sociais.

Vamos falar sobre dinheiro? De acordo com os documentos obtidos pelo TMZ, Williams deve a quantia de $ 50.629 (dólares) de pensão alimentícia para a ex-esposa, referente às duas crianças, por mês, até outubro de 2019. Após essa data ficou fixado o valor de $ 40.000 mensais.

Afortunadamente, o médico de Grey’s Anatomy poderá manter os $ 936.810 que ganhou com a série após se divorciar em 2017.

Em relação aos bens do casal, ficou acordado o seguinte: Jesse Williams ficará com o carro Porsche Cayenne SUV 2018 que é alugado. Já Aryn contará com a antiga casa do ex-casal, que fica localizada em Las Vegas, além dos imóveis do Brooklyn e Oakland. Sobre os carros, Drake-Lee ficará com um Audi Q7 SUV 2017 e um SUV Q5 2018.

Vale reforçar que o acordo já tinha sido fechado entre ambos em setembro do ano passado, mas somente agora foi aprovado e oficializado por um juiz.

Para os que desconheciam, Jesse e Aryn anunciaram o fim do casamento em 2017, após 13 anos juntos.