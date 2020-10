Vídeo mostra como macacos salvam um filhote atacado por uma grande jiboia

Um vídeo que mostra macacos salvando um filhote do ataque de uma jiboia começou a se popularizar na Internet. As imagens são raras e revelam como os primatas conseguem agir em grupo para que o réptil soltasse o animal que foi abocanhado.

De acordo com a revista Scentific Reports, o animal de mais de dois metros ataca um macaco-prego do bando em uma área de natureza conservada em Guanacaste, na Costa Rica.

O vídeo foi usado para construir parâmetros do comportamento dos primatas. Na gravação, se identificou que o macho alfa, a fêmea alfa e outra fêmea adulta iniciaram os ataques físicos, com mordidas e golpes para soltar a vítima e levar para um local de segurança.

Os outros membros do grupo também foram fundamentais, pois intimidavam a cobra com sons durante e após o ataque. Pesquisadores chegaram à conclusão de que a iniciativa e esforços de dois membros do grupo são necessários para um resgate bem-sucedido.

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

A observação aumentou o conhecimento sobre o comportamento de grupos cooperativos e sua importância na defesa de predadores.

E este não foi o único vídeo protagonizado por cobras que começou a circular nas redes sociais esta semana!

De acordo com o site Mothership, Facebook, o usuário Willy Soh também mostrou o resgate de uma grande píton em uma área urbana de Singapura. Os profissionais foram elogiados pela ação cuidadosa, apesar do animal estar agressivo e tentar dar o bote diversas vezes.

Confira: