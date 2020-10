Vídeo: homem sobrevive a ataque de tubarão após grave mordida

Um homem em Miami Beach, nos Estados Unidos, afirmou que teve muita sorte de sair do hospital após ser mordido gravemente por um tubarão na semana passada.

De acordo com informações do site FOX 35 Orlando, Mark Bodden estava de férias na região, juntamente com a namorada.

Ele foi mordido assim que entrou no mar, no entanto, conseguiu ser socorrido imediatamente, vital para a recuperação.

Como detalhado, o ferimento teria pelo menos 20 centímetros de largura. "Eu esperava que não fosse um tubarão, mas sabia que era provável”, disse que pensou logo depois do ataque.

As autoridades disseram que provavelmente foi um tubarão-galha-preta que mordeu Mark. Apesar do grande susto e do ferimento, ele já recebeu alta. Confira:

