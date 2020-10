Vídeo: guru indiano despenca de cima de elefante enquanto medita

Um vídeo publicado no Twitter viralizou quando um guru indiano que meditava em cima de um elefante despencou de coma do animal.

No clipe, o guru indiano de ioga Baba Ramdev está em uma complicada postura de ioga meditando quando o animal se moveu para o lado e ele caiu.

Fora o orgulho, ele não se feriu e classificou o acidente com o elefante como “divertido”.

O vídeo teve mais de 650 mil visualizações.(Com GulfNews.com)

Veja o vídeo:

Mathura: Baba Ramdev doing yoga atop an elephant, the elephant disturbs Baba’s balance. Hope he recovers soon from his injuries without getting admitted in any hospital that uses allopathy or ‘western’ science.

pic.twitter.com/p8FdWBq6dy

