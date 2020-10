Vídeo: Crocodilo arranca parte do dedo de tratador durante apresentação nos Estados Unidos

Um vídeo divulgado no início deste ano nas redes sociais voltou a ser discutido por diversos internautas. Em uma gravação feita no Hard Rock Hotel, localizado Hollywood, nos Estados Unidos, é possível ver quando um homem perde parte do dedo durante uma apresentação.

Nas imagens, percebe-se o quanto o público está animado e como o homem parece ter o controle da situação, provocando o réptil por diversas vezes, até que o inesperado acontece e o show acaba antes da hora.

Por sorte, a parte do dedo arrancada conseguiu ser recuperada. Não há informações se foi possível reimplantar o membro.

Em alguns países é comum o uso de animais em espetáculos artísticos. Recentemente, outro caso de ataque foi registrado, porém desta vez por um urso e em uma cidade da China. Em ambos os casos, não houve nenhum resultado fatal.

As imagens do crocodilo dos Estados Unidos viralizaram na internet e somente esta publicação, no YouTube, conta com mais de 200 mil visualizações. Assista abaixo.

Show com animais no Brasil

No Brasil, apenas 12 estados proíbem o uso de animais tanto para espetáculos circenses, quanto para outros que tenham finalidade próxima ou somente a exibição artística.

Ao redor do mundo, diversas instituições lutam diariamente para que estas práticas sejam abolidas em seus países, principalmente por alguns lugares utilizarem espécies ameaçadas de extinção.