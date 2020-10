Vídeo: Cachorra pastora alemã adota filhotes de leão

Os técnicos do zoológico de Vladivostok, na Rússia, estavam com um grande problema com a leoa Sirona e os dois filhotes de leão. Ela parou de alimentar os filhotes e também os estava ferindo.

No zoo havia uma cadela da raça pastor alemão, Sandra, que tinha acabado de dar cria, então os veterinários resolveram testar para ver se ela aceitava os leõezinhos em sua nova ninhada.

A cachorra adotou os filhotes de leão e passou a amamentá-los e a cuidar deles junto com os demais cachorrinhos.

Os leões, um macho e uma fêmea, se recuperaram e passam bem. De acordo com os veterinários do zoológico, o leite da cachorra Sandra tem todos os nutrientes que os felinos precisam.

