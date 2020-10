Vídeo: Bomba de 5,4 toneladas da 2ª Guerra Mundial explode na Polônia

Um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais registrou um momento surpreendente, uma bomba britânica de aproximadamente 5,4 toneladas da época da Segunda Guerra Mundial explodiu debaixo d´água na região noroeste da Polônia.

Segundo informações do portal de notícias Hindustan Times, o objeto, nomeado de Tallboy, foi encontrado em setembro do ano passado, em um canal que o liga ao porto de Szczecin, que era um ponto de grande movimento da Alemanha nazista. Na época em que a bomba foi encontrada, o local foi evacuado imediatamente, para evitar uma possível explosão e um acidente fatal.

Leia também:

Sobre a explosão ocorrida recentemente, especialistas da marinha da Polônia estavam tentando queimar seus explosivos de maneira remota, porém ela explodiu antes de que finalizassem.

No vídeo, divulgado no Facebook, é possível ver o momento exato em que a bomba explode e faz com que a água voe. Por sorte, ninguém ficou ferido, pois todos estavam à uma distância segura. Assista abaixo as imagens.

“A operação foi realizada com perfeição e segurança e a bomba está segura agora”, comentou o tenente-coronel, Grzegorz Lewandowski, que é porta-voz da marinha.

As imagens viralizaram nas redes sociais e já contam com quase 180 mil visualizações.