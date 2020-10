Indiano que idolatrava Trump morre após fazer greve de fome pela saúde do presidente dos Estados Unidos

Na Índia, um fazendeiro rural idolatrava Donald Trump como um deus, rezando todas as manhãs para uma estátua do presidente dos Estados Unidos construída em tamanho real . Segundo o New York Times, Bussa Krishna havia se sentido atraído pelos 'modos diretos e palavras rudes' do republicano.

Quando Trump anunciou publicamente que testou positivo para a COVID-19, Krishna postou um vídeo no Facebook em que dizia: “Estou muito triste porque o meu deus, Trump, contraiu o coronavírus. Peço a todos que rezem por sua rápida recuperação.”

Para mostrar solidariedade com a situação de seu ídolo, Krishna parou de comer. Logo, caiu em uma depressão profunda. No domingo, finalmente, o indiano morreu, vítima de uma parada cardíaca.

Reprodução / Vinod Babu / Reuters

A devoção inusitada de Krishna o transformou em uma pequena celebridade na Índia, tornando-se assunto das manchetes nacionais. Sua morte foi notícia em todo o país.

Um de seus primos, Vivek Bukka, declarou que Krishna estava fisicamente apto e não tinha problemas de saúde ou histórico de doenças cardíacas. Logo, não há evidências que liguem a sua morte ao jejum.

Segundo outros parentes, o homem se tornou fã de Trump quando o presidente apareceu para ele em um sonho e previu que o time nacional de críquete da Índia derrotaria seu arquirrival, o Paquistão, em uma partida no dia seguinte. A Índia venceu e "a partir daquele dia ele começou a adorar Donald Trump", comentou Bukka.

Conforme a devoção de Krishna por Trump se intensificou, ele começou a jejuar todas as sextas-feiras e encomendou a construção de um santuário em seu quintal com a estátua em tamanho real. Ele o adorava com rituais hindus por uma ou duas horas todas as manhãs, como alguém faria ao orar para Krishna, Shiva, Ganesha ou outros deuses no panteão hindu.

O chefe da aldeia declarou que os moradores locais estão discutindo a melhor forma de manter o santuário Trump criado pelo vizinho falecido.