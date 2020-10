Cidade na Suíça oferece mais de 450 mil reais para quem quiser se mudar para lá

Parece um sonho: ir morar em um dos países mais desenvolvidos do mundo e ainda ser pago por isso. É o caso da cidade de Albinen, na Suíça, que paga até 70 mil euros (mais de 450 mil reais) para quem vai morar lá.

A pequena cidade conta com belas paisagens, com montanhas e florestas ao seu redor. No entanto, os jovens que lá vivem têm ido embora em busca de melhores oportunidades em outros lugares do país.

Para que não desapareça, as autoridades locais decidiram oferecer uma quantia em dinheiro às famílias que vão morar e repovoar Albinen, dado que ali vivem apenas 278 pessoas atualmente.

Segundo o 24 horas, para morar no cartão-postal a pessoa interessada terá que cumprir uma série de requisitos. Só são aceitas pessoas com menos de 45 anos e, ao se inscrever, você aceita que vai morar na cidade por pelo menos 10 anos.

Além disso, a família deve construir ou comprar uma casa por um valor mínimo de 186 mil euros (mais de 1,2 milhões de reais) que não poderá ser usada apenas para férias.

Como último requisito, estrangeiros precisam do visto tipo C, que autoriza residir e trabalhar no país.