Avô abandona neto em uma caixa de pizza por 'não ter condições financeiras de mantê-lo'

Esta semana, a imprensa mexicana divulgou a triste notícia de um avô que abandonou o neto em uma caixa de pizza. O caso ocorreu em Tlaltenango, no México.

Segundo o 24 horas, o pacote foi encontrado por moradores em um banco de uma praça da cidade. Junto ao bebê, havia um bilhete escrito à mão que dizia:

“Cuide do meu neto. Minha filha morreu no parto e eu não tenho nada para sustentá-lo. Espero que ele tenha uma vida melhor. E que Deus me perdoe.”

Os moradores relataram o incidente aos agentes da Proteção Civil, que encaminharam a criança para uma avaliação médica e controle de saúde.

Miguel Varela Pinedo, prefeito da cidade, afirmou em nota: “Hoje foi encontrada esta belezura, criatura de Deus. Devemos ser solidários e cuidar dele.” Pinedo também anunciou que vai cuidar do bebê até que seja encontrada uma família adotiva.