Vídeo registra momento impressionante em que árvore é arrancada do chão com força da chuva

A natureza mostrou mais uma vez toda a sua força e o quanto pode se impor sobre as mais diversas situações. Um caso registrado na última sexta-feira (9) na capital do Amazonas, impressionou diversos internautas, uma árvore foi arrancada do solo com a força da chuva.

Na gravação, divulgada no Instagram do perfil “No Amazonas” é possível ver o momento exato em que ocorre o tombamento da árvore. O homem, não identificado, estava gravando o forte temporal registrado nesse dia, quando foi surpreendido pela queda. “A árvore caiu aqui”, gritou o indivíduo no vídeo.

As imagens rapidamente ganharam as redes e vários sites de notícias. Somente na publicação do “No Amazonas” o vídeo já tem mais de 25 mil visualizações.

Os internautas ficaram impressionados com a força da chuva e com o impacto dela no incidente que aconteceu no Aeroclube do Amazonas (ACA), segundo aponta o perfil. “Passada… Pra arrancar pela raiz, foi forte o vento”, comentou uma usuária em resposta ao vídeo.

Embora o susto, não há relato de pessoas feridas.

Quer conferir o vídeo que viralizou nas redes sociais? Assista abaixo as imagens divulgadas pelo “No Amazonas”.

Cuidados em dias de chuva

De acordo com a equipe de bombeiros do estados do Tocantins, alguns cuidados extras devem ser adotados em dias chuvosos, dentre eles:

Ficar longe de janelas;

Evitar praias, campos de futebol e locais abertos;

Usar o telefone só em casos de extrema necessidade;

Desligar aparelhos elétricos da tomada;

Não ficar dentro d’água.

A lista de orientações completa pode ser conferida no link.