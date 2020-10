Vídeo: Caixa d’água com capacidade para 1 milhão de litros é registrada balançando no Paraná

Uma caixa d’água com capacidade para 1 milhão de litros de água assustou diversos moradores do Conjunto Floresta, localizado na cidade de Sarandi, no Paraná. Após um temporal, registrado em boa parte do estado, o objeto de armazenamento de água foi avistado se movendo.

De acordo com informações do site Agência da Notícia, os técnicos da região esclareceram que a estrutura se moveu, pois um anel que ficava na parte superior se rompeu.

No dia seguinte após o ocorrido, servidores visitaram o local e informaram que embora o incidente, a estrutura e sua base não foram comprometidas e que não há risco de tombamento.

Vale esclarecer que no momento em que foi registrado o movimento da caixa d’água ela estava vazia. Na verdade, trata-se de um projeto que está em processo de finalização e quando concluído atenderá 8 bairros.

Em nota oficial, a Autarquia Águas de Sarandi, responsável pela caixa d’água, disse que a previsão é de que a obra fosse finalizada na última quinta-feira (8) e que a tampa superior seria soldada.

Quer conferir como foi o momento que causou pânico nos moradores? Assista abaixo o vídeo divulgado por um canal do YouTube.