Mandar nudes poderá dar 6 meses de cadeia na Finlândia

Homens que enviarem nudes não solicitados por WhatsApp ou outro meio poderão pegar até seis meses de cadeia pela nova proposta de lei apresentada na Finlândia.

As atuais leis do país consideram crime assédio sexual apenas quando envolve toque físico, mas as autoridades do país querem mudara a legislação e incluir nas leis de assédio o envio de imagens explícitas, assédio verbal e escrito.

A proposta foi apresentada depois que um estudo pelos direitos das crianças descobriu que 51% das 14 mil meninas entrevistadas afirmarem que sofreram assédio sexual online e cerca de 35% declararem ter recebido fotos sexuais e explícitas.

Segundo o ministro da Finlândia, a nova lei deve ser apresentada no próximo ano para votação no parlamento. (Com Daily Mail)