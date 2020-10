Joalheira expõe traição de homem ao trocar 'acidentalmente' presentes para esposa e amante

Recentemente, a estrela do TikTok Zoe Roe contou aos seus mais de 317 mil seguidores que um homem entrou na joalheria em que ela trabalha à procura de um presente para sua esposa. A joia seria seria uma lembrança pelo décimo aniversário de casamento dos dois.

Segundo o The Sun, depois de escolher um colar, o homem disse que precisava de outro presente. Este, entretanto, seria para sua namorada, para comemorar 1 ano juntos. Zoe ficou chocada quando ele pediu para pagar o outro colar em um cartão de crédito separado que sua esposa não conhecia, mas manteve a postura profissional durante todo o processo, inclusive ajudando a escolher um item semelhante para sua amante.

Porém, enquanto embrulhava os dois presentes, decidiu que as duas mulheres tinham o direito de saber a verdade: "Ele me fez marcar um 'K' para Kristin no fundo da bolsa de sua esposa e um 'L' para Laura no fundo da bolsa de sua namorada.” – Declarou. Mas a vendedora "vingou-se" do homem e antes de embrulhar trocou os anéis.

Nas redes, a atitude de Zoe dividiu opiniões. A maioria das mulheres acha que a moça agiu corretamente; já a maioria dos homens acha que foi uma intromissão indevida, além de um crime.