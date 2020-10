Comprou gato raro pela Internet mas recebeu filhote de tigre

Um casal resolveu comprar um gato pela Internet, mas não qualquer gato, um listrado da raça Savannah, considerado um dos mais caros do mundo, mas foi surpreendido quando a ‘mercadoria’ chegou.

O gato custou 6 mil euros (cerca de R$ 39 mil), mas o felino que veio na caixa era outro completamente diferente. Como essa espécie de gato também tem listras e é muito parecido com um leopardo, o casal demorou ainda alguns dias para entender que o animal da caixa não era um gato Savannah, mais um filhote de tigre de sumatra.

Eles contataram a polícia e o tigre, também raro e protegido por leis internacionais, foi levado para um local adequado até ser devolvido para a natureza.

Gato Savannah / Reprodução

O gato Savannah, que o casal encomendou, é uma raça de gatos gigantes, cruzamento do Serval africano com gato doméstico. Costuma ter até 70 centímetros de altura e chega a pesar até 25 quilos. (Com Daily Mail)