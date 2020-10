Vídeo: Pai dança no estacionamento do hospital para filho internado com câncer

Impedido de acompanhar o tratamento do filho, que está internado no hospital com câncer, um pai da cidade do Texas resolve dançar todos os dias no estacionamento para animar seu filho.

A pandemia de coronavírus alterou os protocolos do hospital e Chuck, o pai, não pode mais entrar e acompanhar o tratamento do filho, que sofre de leucemia linfócita aguda.

Para mostrar ao filho que ele está lá e tentar levantar seu ânimo, toda terça-feira ele aparece no estacionamento do hospital e liga o som do carro no último volume para mostrar seus últimos passos de dança.

O vídeo foi compartilhado pelo Cook Children's Health Care System pelo Facebook e teve mais de 100 mil curtidas. (Com WebMD)

Veja o vídeo: