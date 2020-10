Vídeo: Mulher de 70 anos viraliza após escalar íngreme forte na Índia

Uma mulher de 70 anos ganhou as redes sociais na última sexta-feira (12) após passar por um grande desafio pessoal, ela escalou com sucesso o alto e íngreme Forte de Harihar, localizado na cidade de Nashik, na Índia.

Em uma das publicações feitas por um usuário do Twitter, ele compartilhou o vídeo com a legenda: “Na idade de 70 anos, com sua determinação absoluta, ela conseguiu. Saudações a essa força de vontade”, finalizou. E este não foi o único elogio recebido, diversos internautas comentaram sobre o ato de coragem da mulher.

Nas imagens é possível ver que a senhora de 70 anos a todo o momento recebe incentivo para que conclua a sua escalada e ao final é aplaudida por todos os que estão no local.

O vídeo tenha ganhado cada vez mais repercussão nas redes e já conta mais de 20 mil visualizações.

“Esta é realmente uma caminhada muito íngreme. Ela não tem medo de vertigem. Saudação à senhora por seu valor. Inspirador”, comentou um usuário em uma das respostas.

This is seriously very steep trek …..

And then she doesn't fear vertigo …

Salute to the old lady for her valour ..Inspiring 🌺 — You Shuck ! (@AshwinGour4) October 10, 2020

Quer conferir como foi a chegada da senhora ao topo do Forte? Assista abaixo o vídeo divulgado no Twitter.