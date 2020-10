Vídeo mostra mulher atirando filhote de cachorro contra homem na rua

Um vídeo que correu as redes sociais mostra uma mulher gritando e insultando um homem com comentários racistas enquanto segurava um filhote de cachorro em uma das mãos.

Não é possível saber exatamente o que começou a discussão, mas a mulher, cuja identidade não é conhecida, agride o homem pela janela do carro enquanto grita com ele.

Em determinado momento, quando confrontada pelo homem, ela atira o cachorro contra ele, como se fosse uma arma, e o cãozinho cai no chão e sai correndo chorando.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo mostra caminhão jogando ciclista de cima do viaduto

Usuários das redes sociais iniciaram uma busca para identificar a mulher para que ela responda pelos ataques racistas e por maus tratos contra animais.

Veja no vídeo como tudo começou:

How it started pic.twitter.com/xfo7I5FV9l

Aqui o momento em que ela atira o cachorro:

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d

— glogloglo (@Mulaflare) October 10, 2020