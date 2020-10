Vídeo de menina nadando com píton de quase 4 metros impressiona as redes sociais

A menina Inbar, de apenas 8 anos, se tornou viral nas redes sociais ao divulgarem um vídeo de uma das suas brincadeiras favoritas: nadar com sua píton de estimacao em sua casa, em Israel.

De acordo com o Hindustan Times, a cobra de 3,5 metros, chamada Belle, é um dos muitos animais de estimação de sua família, que vive em um santuário de animais em uma comunidade agrícola.

Inbar revela que Belle é uma boa companhia durante a pandemia de covid-19 que manteve escolas fechadas nas últimas semanas.

An eight-year-old Israeli girl’s favorite swimming buddy is her 11-foot yellow pet python called Belle https://t.co/XEsjdPQGam pic.twitter.com/V2IUna7T2F — Reuters (@Reuters) October 8, 2020

“Isso me ajuda a passar o tempo porque eu realmente gosto de sair com cobras e às vezes as ajudo a trocarem (de pele) e as ajudo a serem felizes durante o coronavírus”, disse a criança.

Sarit Regev, a mãe de Inbar, contou que ela e a cobra cresceram juntas e que considera isso adorável, pois a filha se tornou uma pessoa que se preocupa com os outros e não apenas consigo mesma.

“Inbar foi criada com todos esses animais e ela foi criada com as cobras. Quando a Inbar era pequena ela nadou dentro da banheira com a cobra e agora ela cresceu e a cobra ficou maior, então eles nadam juntos na piscina. É muito natural para nós. Quando uma criança cresce com os animais, ela se torna uma pessoa que ama outras pessoas, ela se torna uma pessoa que se preocupa com os outros e não consigo mesma”, disse.

No Brasil, manter cobras em residências deve ser uma atividade autorizada pelo IBAMA. Além de serem espécies não venenosas, os animais deverão ser adquiridos em locais autorizados pelo órgão ambiental estadual e de criadouros legais. É preciso também apresentar um protocolo que garanta a segurança no manuseio dos animais e adoção de medidas para manter um ambiente adaptado.