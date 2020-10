Por 'vingança', baleias assassinas estão atacando barcos na Espanha

Tubarões brancos, focas e cardumes de peixe são os principais itens do cardápio das orcas, as também chamadas baleias assassinas, mas na Espanha está ocorrendo um fenômeno que está deixando os cientistas confusos.

Ao invés de caçar esses animais, as baleais assassinas estão atacando barcos e pessoas na costa da Espanha, algo que nunca havia ocorrido.

Foram registrados pelo menos 33 ataques no Estreito de Gibraltar desde julho, com grupos de orcas cercando pequenos barcos, arrebentando o leme e tentando virá-los.

O problema se tornou tão grave que as autoridades da Espanha estão alertando donos de pequenos barcos para que evitem a região.

Cientistas acreditam que o esse comportamento agressivo do animal possa ser resultado de ferimentos que sofreram em choque com várias embarcações e agora estariam revidando.

Segundo os cientistas, as baleias assassinas podem também apenas estarem brincando com os barcos, uma vez que aprenderam a pará-los quebrando seu leme com cabeçadas e mordidas.

Os ataques são feitos em grupo de 8 a 10 baleias e são tão ferozes que chegam a virar alguns barcos. (Com news.com)