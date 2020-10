Vídeo mostra caminhão jogando ciclista de cima do viaduto

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra o momento em que um caminhoneiro atropela e joga um ciclista de cima de um viaduto.

Nas imagens, é possível ver o ciclista andando calmamente pelo acostamento da ponte e o caminhão vindo atrás em alta velocidade.

No momento em que ele atinge o ciclista, ele desvia um pouco para o lado e continua a toda a velocidade, fugindo do local do acidente.

O ciclista cai de uma altura de cerca de 20 metros, morrendo no local, segundo a polícia rodoviária.

O acidente aconteceu no município de Chía, na Colômbia. (Com informações do Publimetro.co)

Veja o vídeo do acidente (cuidado, imagens fortes):