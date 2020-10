Vídeo:  cobra aparece em embalagem de brócoli e assusta mulher

Um vídeo que tomou conta das redes sociais mostra uma moradora de Brusque, em Santa Catarina arrumando as compras após chegar do supermercado quando uma cobra começa a se mover dentro de pacote de brócolis.

A cobra deve ter cerca de 30 centímetros e ficou presa dentro da embalagem lacrado do vegetal.

Assustada, ela resolveu gravar o vídeo e postar nas redes sociais. O supermercado foi informado do incidente e restitui o valor pago.

A cobra, de acordo com especialistas, e do tipo ‘dormideira, se alimenta de lesmas, tem hábito noturno e não é venenosa. (Com G1)

Veja o vídeo: