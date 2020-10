Passageiro registra turbina de avião pegando fogo durante decolagem

Um vídeo divulgado em setembro deste ano, voltou a ser discutido por diversos internautas, após um passageiro registrar uma situação inesperada, a turbina de um avião começa a pegar fogo durante uma decolagem.

Segundo informações do site ABC 13, o incidente aconteceu com um voo militar fretado que decolou de Honolulu, Havaí, e tinha destino final em Guam. Poucos minutos após sair de solo, na Base da Força Aérea de Hickam, o piloto relatou uma falha e teve que fazer um pouso de emergência, realizado com sucesso.

Por sorte, ao que se sabe até o momento, nenhum passageiro ficou ferido, embora o susto e momento de tensão.

No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver alguns flashes de luz, o que seria o fogo relatado. Além disso, pode-se escutar alguns sons abafados, como se fossem explosões. Moradores da região também declararam ter visto os mesmos flashes de luz, além dos ruídos.

O caso segue em investigação pelos órgãos competentes, a fim de entender o que de fato aconteceu. Ainda não há nenhuma novidade ou decisão conclusiva.

Confira abaixo o vídeo gravado de dentro do avião e que foi reproduzido por um canal do YouTube.